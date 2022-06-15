Контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на 3 года

Стал известен срок контракта с ЦСКА.

Соглашение 55-летнего специалиста с московским клубом рассчитано на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Федотова на пост главного тренера, не указав срок контракта. Клуб сообщил, что стороны заключили долгосрочное соглашение.

Федотов тренировал «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 команда заняла рекордное для себя второе место в чемпионате России. ЦСКА с Березуцким стал пятым.

Назначение Федотова – шанс на то, что ЦСКА снова станет нормальным

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Факт: при Федотове «Сочи» – вторая команда РПЛ. С 2020-го шли лучше «Локо», ЦСКА, «Спартака», «Краснодара», «Динамо»