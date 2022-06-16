Кучеров сделал 100-ю передачу в Кубке Стэнли за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Кросби, Малкина и Торнтона

Форвард сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

Россиянин стал 4-м действующим игроком, отдавшим не менее 100 результативных пасов в плей-офф за карьеру.

Лидирует по этому показателю («Питтсбург», 130 передач). В топ-3 также входят ( , 113) и Джо Торнтон («Флорида», 102).

Всего в 131 игре в Кубке Стэнли на счету Кучерова 151 (51+100) очко.

В 18 матчах текущего розыгрыша у нападающего 24 (7+17) балла. Он набрал очки (3+6) в 6 играх подряд.

Сегодня за 18:02 (4:15 – в большинстве) у Кучерова 1 бросок в створ ворот, полезность – «0».