Игорь Денисов: «Когда завершил карьеру, сказал супруге, что готов блевать от российского футбола. Как я его могу смотреть? Зачем?»

Игорь Денисов признал, что не следит за РПЛ.
– Какой последний матч чемпионата России ты смотрел?
– Полностью?
– Полностью.
– Полностью, я думаю, что нет (смеется). Полностью – нет, никакого. Как я его могу смотреть? Зачем?
– То есть последняя игра, которую ты смотрел, – это «Зенит» – «Бетис»?
– Да, «Зенит» – «Бетис» я смотрел.
– А ты знаешь, кто сейчас лучший бомбардир чемпионата России?
– Нет, нет.
– То есть о Гамиде Агаларове ты не слышал?
– Нет.
– О молодых талантах «Динамо» тоже не слышал?
– К сожалению, нет. Но не в обиду – я верю, что они таланты. Я извиняюсь, если что.
Если честно, когда я завершил карьеру, этим же днем я супруге сказал, что готов блевать от нашего российского футбола. Это было мое выражение. Когда знаешь очень много, практически все о российском футболе – работать я вообще нигде не хотел.
И сейчас я занялся мальками, просто чтобы мозг напрягать, – сказал Денисов, который сейчас тренирует детей.