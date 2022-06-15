Игорь Денисов: «Когда завершил карьеру, сказал супруге, что готов блевать от российского футбола. Как я его могу смотреть? Зачем?»

признал, что не следит за .

– Какой последний матч чемпионата России ты смотрел?

– Полностью?

– Полностью.

– Полностью, я думаю, что нет (смеется). Полностью – нет, никакого. Как я его могу смотреть? Зачем?

– То есть последняя игра, которую ты смотрел, – это – «Бетис»?

– Да, «Зенит» – «Бетис» я смотрел.

– А ты знаешь, кто сейчас лучший бомбардир чемпионата России?

– Нет, нет.

– То есть о Гамиде Агаларове ты не слышал?

– Нет.

– О молодых талантах тоже не слышал?

– К сожалению, нет. Но не в обиду – я верю, что они таланты. Я извиняюсь, если что.

Если честно, когда я завершил карьеру, этим же днем я супруге сказал, что готов блевать от нашего российского футбола. Это было мое выражение. Когда знаешь очень много, практически все о российском футболе – работать я вообще нигде не хотел.

И сейчас я занялся мальками, просто чтобы мозг напрягать, – сказал Денисов, который сейчас тренирует детей.