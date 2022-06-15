Педри, Камавинга, Беллингем, Фати, Гравенберх, Забарный номинированы на приз Golden Boy

Стали известны номинанты на премию Golden Boy-2022.
Издание Tuttosport опубликовало список из 100 игроков, претендующих на награду лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.
В число номинантов попали: Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Энтони Эланга («Манчестер Юнайтед»), Педри, Анссумане Фати, Гави (все – «Барселона»), Райан Гравенберх, Джамал Мусиала (оба – «Бавария»), Илья Забарный («Динамо» Киев).
Ознакомиться с полным списком номинантов можно по ссылке.
В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.