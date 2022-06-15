Игорь Денисов: «Каждый сезон «Зенита» – полный провал, Европа все показывает. Сейчас там любой тренер станет чемпионом России»

считает выступления провалом.

– Вот сейчас что делает Семак? С ним невозможно поссориться, я с ним никогда не ругался, потому что это просто интеллигентнейший человек. Я как бы не такой.

Что делает Семак? Сейчас он дает четко понять: «Мне нужны готовые футболисты». Окей, это твоя философия. Или ты подстраиваешься, или ты не подстраиваешься.

Что делал Адвокат? Купил Тимощука за 20 миллионов и доверял бесплатному, безнадежному Денисову. Понимаете? Он верил. И он добился. Философии разные? Разные.

Что правильно? А правильно – по факту. Все говорят, что «Зенит» четыре раза подряд выиграл чемпионат. Я говорю: каждый сезон «Зенита» – это полный провал.

– Сейчас?

– И сейчас, и прошлый, и позапрошлый. Это полный провал, потому что Европа все показывает. Это мое мнение.

Я вам скажу: сейчас в «Зенит» поставь любого экс-тренера, он станет чемпионом России. Я уверен на 99%. Если метеорит кому-то на голову не упадет – это факт, – сказал бывший полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.