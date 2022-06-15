Навка о заявлении министра спорта Украины: «Это позиция слабости или агонии. Чем это поможет всей ситуации – непонятно»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась о возможном бойкоте международных соревнований украинскими спортсменами. 

Ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил о готовности бойкотировать соревнования с участием россиян.

«Бог им всем судья. Спорт всегда был вне политики. И тот, кто пытается вовлечь сейчас политику в спорт – мне кажется, что это, может быть, позиция слабости или какой-то агонии.

Чем это поможет всей ситуации – непонятно. А вовлекать спортсменов во всю эту историю – это очень низко», – сказала Навка. 

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