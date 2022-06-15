Кассьерра близок к переходу в «Зенит». Уже обсуждаются условия личного контракта игрока

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Лучший бомбардир «Сочи» может стать игроком «Зенита» в ближайшее время.

25-летний нападающий Матео Кассьерра близок к переходу в питерский клуб, утверждает «Чемпионат».

Сделка находится в стадии завершения. 

Другой источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» уже обсуждает с игроком условия личного контракта.

В завершившемся сезоне РПЛ форвард «Сочи» забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Кассьерра присоединился к «Сочи» минувшим летом, его купили у «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.

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