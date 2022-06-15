Кассьерра близок к переходу в «Зенит». Уже обсуждаются условия личного контракта игрока

Лучший бомбардир «Сочи» может стать игроком в ближайшее время.

25-летний нападающий близок к переходу в питерский клуб, утверждает «Чемпионат».

Сделка находится в стадии завершения.

Другой источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» уже обсуждает с игроком условия личного контракта.

В завершившемся сезоне форвард забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Кассьерра присоединился к «Сочи» минувшим летом, его купили у «Белененсеша» за 1,2 миллиона евро.