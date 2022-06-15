Самодурова, Железняков, Траньков, Плющенко, Тарасова, Тутберидзе вошли в тренерский состав сборной России по фигурному катанию

Чемпионка Европы Софья Самодурова, завершившая спортивную карьеру в 2022 году, включена в тренерский состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.
Список тренеров опубликован на сайте Министерства спорта России.
Всего со сборной будут работать 230 тренеров и специалистов. Среди них – Этери Тутберидзе, Татьяна Тарасова, Кирилл Алешин (завершил спортивную карьеру после ЧР-2022), Евгений Плющенко, Ксения Столбова, Алексей Тихонов, Максим Траньков, Игорь Шпильбанд, Алексей Железняков, Федор Климов, Александр Лакерник и другие.
В прошлом году в списке тренерского состава было 178 человек.
В сборную России на следующий сезон включены 184 фигуриста.