Самодурова, Железняков, Траньков, Плющенко, Тарасова, Тутберидзе вошли в тренерский состав сборной России по фигурному катанию

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Чемпионка Европы Софья Самодурова, завершившая спортивную карьеру в 2022 году, включена в тренерский состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. 

Список тренеров опубликован на сайте Министерства спорта России. 

Всего со сборной будут работать 230 тренеров и специалистов. Среди них – Этери Тутберидзе, Татьяна Тарасова, Кирилл Алешин (завершил спортивную карьеру после ЧР-2022), Евгений Плющенко, Ксения Столбова, Алексей Тихонов, Максим Траньков, Игорь Шпильбанд, Алексей Железняков, Федор Климов, Александр Лакерник и другие. 

В прошлом году в списке тренерского состава было 178 человек. 

В сборную России на следующий сезон включены 184 фигуриста. 

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