Самодурова, Железняков, Траньков, Плющенко, Тарасова, Тутберидзе вошли в тренерский состав сборной России по фигурному катанию

Чемпионка Европы Софья Самодурова, завершившая спортивную карьеру в 2022 году, включена в тренерский состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон.

Список тренеров опубликован на сайте спорта России.

Всего со сборной будут работать 230 тренеров и специалистов. Среди них – , , (завершил спортивную карьеру после ЧР-2022), , , , , , , , и другие.

В прошлом году в списке тренерского состава было 178 человек.

В сборную России на следующий сезон включены 184 фигуриста.