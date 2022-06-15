Денисов о Кокорине: «Бог, дай мне его ноги! Я бы в «Барселоне» играл. Один из сильнейших игроков десятилетия, который загубил себя сам»

высказался о карьере .

– Понимаешь, что в принципе он не состоялся как футболист?

– Да, конечно. Мне просто капец как его жалко. Это вообще сильнейший футболист, вообще капец. Мы и с женой разговаривали об этом.

Это просто один из сильнейших футболистов десятилетия, который просто взял и загубил себя сам. Конечно, жалею! То есть мне его жалко.

– Когда ты с ним разговаривал, ты понимал, что в одно ухо влетело, в другое вылетело?

– Понимаете, Кокорин... в новостях показывают, когда он сидит перед сроком, улыбается... Он не улыбался. Он сам по себе такой. У него лицо такое! С другой стороны, мне даже завидно, что он относится так к вещам.

Он полная противоположность меня. Я что-то там думаю, что-то там делаю, что-то я там сделал не так. Скажу что-то не так, поеду домой и думаю: можно было, Игорь, не так сказать. А ему пофиг. И это классно. И это надо принимать, он такой человек. Это здорово, я так не умею. Ну и супер, что все люди разные.

Но то, что он загубил свою карьеру, – это железно. Я с ним столько раз разговаривал, говорю: Саша, у тебя талант. Бог, дай мне его ноги! Мне дай, я бы играл в «Барселоне». Дай мне Аршавина ноги – я бы играл в «Барселоне», понимаете? Но если бы бог дал мне его ноги, я, может, таким же ########## (раздолбаем – прим.) и был бы, не знаю, – сказал бывший полузащитник «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.