Бакаев о переходе из «Спартака» в «Зенит»: «Надеюсь, люди меня поймут. Особенный момент, скоро пойму еще острее, наверное»

попросил болельщиков «Спартака» понять его на фоне перехода в

– Срок контракта – «3+1». Почему вы с клубом пришли именно к такому решению?

– Мне сказали, что срок такой, и я согласился. Готов к этому. В такие детали я не лезу. Мое дело – просто играть, а дела решают мой отец и агент.

– Переход из в «Зенит» – всегда особенный момент, который всех будоражит. Чувствуете это?

– Я понимаю, что это особенный момент, а скоро, наверное, пойму еще острее.

Конечно, будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я надеюсь на то, что люди меня поймут.

– С какими чувствами вы ждете первый официальный матч сезона – битву за ?

– Конечно, я его жду! Это будет большой матч.

Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем.

– Это интервью прочитает множество болельщиков «Зенита», и сейчас у вас есть возможность к ним обратиться.

– Хочу сказать, что буду делать все, что в моих силах, чтобы достойно представлять «Зенит», радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня, – сказал полузащитник.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль