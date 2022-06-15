Дани Алвес уйдет из «Барселоны». Клуб сообщил защитнику, что контракт не продлят

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Защитник Дани Алвес покидает «Барселону»

Представители клуба сообщили бразильцу, что не будут продлевать контракт, действующий до 30 июня.

Приоритетным вариантом для игрока было продление соглашения с каталонцами, он даже был готов подписать контракт на год, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после ЧМ-2022. Тем не менее «Барса» решила отпустить игрока свободным агентом. 

У защитника есть несколько предложений от европейских клубов, которые он рассмотрит в ближайшее время. 

Сам Алвес также попрощался с «Барселоной» в своем инстаграме.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 39-летний футболист провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.

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