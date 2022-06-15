Дани Алвес уйдет из «Барселоны». Клуб сообщил защитнику, что контракт не продлят

Защитник Дани Алвес покидает «Барселону».
Представители клуба сообщили бразильцу, что не будут продлевать контракт, действующий до 30 июня.
Приоритетным вариантом для игрока было продление соглашения с каталонцами, он даже был готов подписать контракт на год, в котором у клуба была бы опция об одностороннем расторжении соглашения после ЧМ-2022. Тем не менее «Барса» решила отпустить игрока свободным агентом.
У защитника есть несколько предложений от европейских клубов, которые он рассмотрит в ближайшее время.
Сам Алвес также попрощался с «Барселоной» в своем инстаграме.
В прошедшем сезоне Ла Лиги 39-летний футболист провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь.