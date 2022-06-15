Бакаев – первый со времен Дзюбы игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». С момента трансфера Артема прошло 7 лет

стал первым игроком за семь лет, перешедшим из «Спартака» в .

25-летний воспитанник красно-белых на правах свободного агента подписал соглашение с питерской команды по схеме «3+1».

Это первый со времен трансфер из в «Зенит».

6 февраля 2015 года стало известно, что нападающий будет играть за питерцев. А присоединился к команде он 1 июля 2015 года.

22 мая 2022 года «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу.

Вместе с «Зенитом» Артем четырежды выиграл российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль