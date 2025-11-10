  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «В бокале пива на стадионе нет ничего страшного, нужно возвращать. Благодаря Fan ID практически каждый болельщик известен». Глава «Локо» Нагорных о пиве
51

«В бокале пива на стадионе нет ничего страшного, нужно возвращать. Благодаря Fan ID практически каждый болельщик известен». Глава «Локо» Нагорных о пиве

Юрий Нагорных: нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поддержал возможное возвращение пива на стадионы.

«Надо работать над увеличением посещаемости, резервов много. Но при этом и лига должна создавать условия, чтобы клубы развивались. Как и РФС, и [нужны] изменения в законодательстве.

Нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу. Болельщики должны иметь возможность выпить бокал пива на стадионе, в этом нет ничего страшного. Матчи чемпионата мира по футболу и хоккею, которые Россия проводила с громадным успехом, показывают: если все правильно организовано, никаких перегибов не происходит. Тем более сегодня, когда практически каждый болельщик на стадионе известен благодаря системе Fan ID», – сказал Нагорных.

«Все 16 клубов поддерживают». Как РПЛ и РФС видят возвращение пива на стадионы 🍺

Что «Динамо» делать с Карпиным?13785 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoЮрий Нагорных
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoЧМ-2018 FIFA
Fan ID
logoРФС
logoОрганизация РПЛ
logoЧМ по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жозе Моуринью: «Многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения хейтеров оскорбил около 60 тысяч наших фанатов – дело плохо, если такое допускается на профессиональном уровне»
7 минут назад
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
26 минут назадФото
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, продолжать ли сотрудничество (Маттео Моретто)
39 минут назад
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
49 минут назад
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
сегодня, 09:40Видео
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
сегодня, 09:26
Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»
сегодня, 08:58Видео
«Дамоклов меч висит над нашим футболом». Немецкие фан-группы выступили против полиции и камер на стадионах, использования ИИ, именных билетов и сканирования лиц
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»
8 минут назад
Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»
23 минуты назад
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
37 минут назад
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
53 минуты назад
Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
сегодня, 10:01
КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
сегодня, 09:38
Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
сегодня, 09:29
Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу
сегодня, 09:12
КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
сегодня, 09:02
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
сегодня, 08:40