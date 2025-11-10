«В бокале пива на стадионе нет ничего страшного, нужно возвращать. Благодаря Fan ID практически каждый болельщик известен». Глава «Локо» Нагорных о пиве
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поддержал возможное возвращение пива на стадионы.
«Надо работать над увеличением посещаемости, резервов много. Но при этом и лига должна создавать условия, чтобы клубы развивались. Как и РФС, и [нужны] изменения в законодательстве.
Нужно возвращать пиво на стадионы и рекламу. Болельщики должны иметь возможность выпить бокал пива на стадионе, в этом нет ничего страшного. Матчи чемпионата мира по футболу и хоккею, которые Россия проводила с громадным успехом, показывают: если все правильно организовано, никаких перегибов не происходит. Тем более сегодня, когда практически каждый болельщик на стадионе известен благодаря системе Fan ID», – сказал Нагорных.
