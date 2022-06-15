Галактионов проводит первую тренировку во главе «Пари НН» («Матч ТВ»)

проводит первую тренировку в качестве тренера «Пари НН».

Нижегородская команда на данный момент официально еще не сообщала о назначении нового главного тренера.

В штаб Галактионова вошли специалисты, помогавшие ему в молодежной сборной России: Олег Левин, Владимир Савченко и Кирилл Жинкин.

38-летний специалист сменит в должности .

Под руководством Кержакова нижегородская команда в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге финишировала на 11-м месте, набрав в 30 играх 33 очка.