Галактионов проводит первую тренировку во главе «Пари НН» («Матч ТВ»)

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия Александр Кержаков Нижний Новгород Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов проводит первую тренировку в качестве тренера «Пари НН».

Нижегородская команда на данный момент официально еще не сообщала о назначении нового главного тренера.

В штаб Галактионова вошли специалисты, помогавшие ему в молодежной сборной России: Олег Левин, Владимир Савченко и Кирилл Жинкин.

38-летний специалист сменит в должности Александра Кержакова.

Под руководством Кержакова нижегородская команда в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге финишировала на 11-м месте, набрав в 30 играх 33 очка.

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