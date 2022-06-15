«Нижний Новгород» будет получать 450 млн рублей в год за смену названия. Это самый дорогой букмекерский контракт в РПЛ

Стало известно, сколько заработает «Нижний Новгород» по контракту о титульном спонсорстве.

С разрешения РФС клуб сменил название на «Пари НН». Сообщалось, что эта мера поможет клубу уйти от бюджетного финансирования.

По информации «РБ Спорт», PARI будет платить «Нижнему Новгороду» 450 млн рублей ежегодно. Это самый дорогой букмекерский контракт среди клубов РПЛ. Еще 50 млн будет выделяться на маркетинговые активности с командой. Договор может быть пересмотрен в случае вылета клуба в ФНЛ – тогда сумма выплат будет снижена.

По итогам сезона-2021/22 занял 11-е место в , набрав 33 очка.