  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
5

КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен

КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом».

КДК не будет рассматривать конфликт Деяна Станковича с журналистом после матча с «Ахматом».

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ» во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ. Впоследствии Станкович не явился на пресс-конференцию из-за проблем с голосом.

«КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич.

Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.

Что «Динамо» делать с Карпиным?13839 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoНенад Сакич
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
КДК РФС
Артур Григорьянц
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На улице я мог бы жестко ответить». Реакция на конфликт Станковича с журналистом
сегодня, 09:15
Тарпищев о «Спартаке»: «Станкович всегда проваливает первый тайм – плохо знает и своих, и чужих игроков. Мотиватором он не является»
сегодня, 08:20
Аршавин о Станковиче: «Деян и на поле втыкал игроку, а потом еще судье – сейчас изменилась лишь его позиция. Журналисты ему поднадоели с вопросами, когда он уйдет или что с судейством»
вчера, 21:16Видео
Главные новости
Жозе Моуринью: «Многие не уважают «Бенфику», у СМИ и судей вопиющие двойные стандарты. Человек из нового поколения хейтеров оскорбил 60 тысяч наших фанатов, и это допускается на профессиональном уровне»
16 минут назад
Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»
35 минут назадФото
Конте обсудит с руководством «Наполи» ситуацию в команде. Стороны решат, продолжать ли сотрудничество (Маттео Моретто)
48 минут назад
«Динамо» может подписать Ваханию и Мелехина зимой. Защитников «Ростова» хочет видеть Карпин, первичные контакты состоялись («Чемпионат»)
58 минут назад
В 13 европейских клубах играют россияне. Вспомните все команды наших легионеров?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Журналист «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «Он хочет, чтобы я кланялся? Я улыбнулся и пожелал удачи, считаю, что сделал все правильно»
сегодня, 09:40Видео
ТВ «Реала» после 0:0 с «Райо»: «На Мбаппе был очевидный фол – когда Ямаль симулировал, на «Кампо де Вальекас» были неполадки с ВАР. Мунуэра и Васкес – плоды режима Негрейры»
сегодня, 09:26
Репортер «Матч ТВ» о конфликте со Станковичем: «На улице я мог бы жестко ответить, но представляю канал, свою нацию, не можем устраивать мордобой. Сильный человек может сдержать гнев»
сегодня, 08:58Видео
«В бокале пива на стадионе нет ничего страшного, нужно возвращать. Благодаря Fan ID практически каждый болельщик известен». Глава «Локо» Нагорных о пиве
сегодня, 08:51
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о гонке в АПЛ: «Арсенал» будет нервничать, потому что «Сити» уже догонял их раньше. «Канониры» надеялись на ничью, но «горожане» разгромили «Ливерпуль» в пух и прах»
17 минут назад
Конте о «Наполи»: «Я не вижу химии, каждый думает о своем огороде. Я беру на себя ответственность, но не хочу поддерживать умирающего. Нужно что-то делать»
32 минуты назад
Защитник «Балтики» Беликов об РПЛ: «Хотим быть первыми, будем стремиться к этому. Заслужили своей работой пятое место»
46 минут назад
«Аталанта» уволит Юрича и назначит Палладино. У команды одна победа в 8 последних матчах
сегодня, 10:09
Гвардиола после 3:0 с «Ливерпулем»: «Салах был кошмаром много лет, наказывал «Сити» скоростью. Я просил О’Райли быть агрессивным, но ему помогали два-три игрока рядом»
сегодня, 10:01
КДК рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» на матчах Кубка России
сегодня, 09:38
Дети с ментальными проблемами отпарили футболки игроков «Оренбурга» перед фотосессией. В клубе считают, что способствуют социальному равенству граждан
сегодня, 09:29
Сборная России почтит память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище перед матчем с Перу
сегодня, 09:12
Квеквескири о судействе с «Локомотивом»: «Всем было понятно, что первого пенальти не было – реактивное решение товарища судьи. Хорошо, что ВАР исправил момент»
сегодня, 08:40
Экитике о конкуренции в атаке «Ливерпуля»: «Могу играть вместе с Исаком, уверен. Я не беспокоюсь, хорошие игроки умеют налаживать взаимодействие»
сегодня, 08:23