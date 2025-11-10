КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен
КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом».
КДК не будет рассматривать конфликт Деяна Станковича с журналистом после матча с «Ахматом».
Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ» во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ. Впоследствии Станкович не явился на пресс-конференцию из-за проблем с голосом.
«КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич.
Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
