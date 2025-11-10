КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Конфликт с журналистом в рапорте не отражен

КДК рассмотрит неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом».

КДК не будет рассматривать конфликт Деяна Станковича с журналистом после матча с «Ахматом».

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом «Матч ТВ» во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ. Впоследствии Станкович не явился на пресс-конференцию из-за проблем с голосом.

«КДК РФС рассмотрит, что вместо главного тренера «Спартака » Деяна Станковича в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич .

Что касается инцидента во время флеш-интервью Станковича, то делегат не указал это в рапорте. Поэтому на сегодняшний момент у нас нет оснований для рассмотрения данного вопроса», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц .