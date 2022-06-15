Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

Министерство спорта РФ опубликовало состав женской сборной по фигурному катанию на следующий сезон.

В основной состав взрослой команды вошли , , , , и , в резерв – , , .

В основу по юниорам (13-19 лет) включены Мария Гордеева, , , , , , . В резерве – , , .

Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе