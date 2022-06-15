Валиева, Трусова, Щербакова, Муравьева, Петросян и Туктамышева вошли в основной состав сборной России, Косторная, Усачева, Хромых – в резерв

Министерство спорта РФ опубликовало состав женской сборной по фигурному катанию на следующий сезон.
В основной состав взрослой команды вошли Камила Валиева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, в резерв – Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых.
В основу по юниорам (13-19 лет) включены Мария Гордеева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Елизавета Куликова, Софья Самоделкина, Ксения Синицына. В резерве – Алина Горбачева, Анастасия Зинина, Софья Титова.
Кого не возьмут в сборную России на новый сезон? Кажется, по критериям не остается места для Косторной или ученицы Тутберидзе