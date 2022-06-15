Алвес об уходе из «Барсы»: «Они пытались избавиться от меня, но не смогли. Даже в 39 лет лев остается прекрасным, сумасшедшим львом»

написал эмоциональное обращение после ухода из «Барселоны».

Представители каталонского клуба сообщили бразильцу, что не будут продлевать контракт, действующий до 30 июня.

«Пришло время прощаться. Я посвятил этому клубу более 8 лет, этим цветам, этому дому, но, как и всегда в жизни, годы идут, дороги расходятся, а истории пишутся в других местах. Так и получилось.

Они пытались избавиться от меня, но не смогли 😂 Невозможно представить, насколько упорным и стойким я могу быть.

Прошло много лет, прежде чем футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благосклонны к тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться.

Но я не могу попрощаться, не поблагодарив всех тех, кто остается в тени, но делает нашу жизнь идеальной: СПАСИБО ВАМ!

Также хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность вернуться и снова надеть эту великолепную форму. Вы не представляете, как я счастлив… Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и постоянному счастью.

Я надеюсь, что те, кто остается, изменят историю этого прекрасного клуба. Я желаю этого от всего сердца.

23 трофея, 2 требла, 1 «шестерка» и великолепная история написана! Это конец одной прекрасной эпохи и начало другой.

Пусть мир помнит: ЛЕВ ДАЖЕ В 39 ЛЕТ ОСТАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ, СУМАСШЕДШИМ ЛЬВОМ

VISCA AL BARCA!», – написал футболист.

В прошедшем сезоне 39-летний футболист провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.