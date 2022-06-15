Алвес об уходе из «Барсы»: «Они пытались избавиться от меня, но не смогли. Даже в 39 лет лев остается прекрасным, сумасшедшим львом»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Дани Алвес написал эмоциональное обращение после ухода из «Барселоны».

Представители каталонского клуба сообщили бразильцу, что не будут продлевать контракт, действующий до 30 июня.

«Пришло время прощаться. Я посвятил этому клубу более 8 лет, этим цветам, этому дому, но, как и всегда в жизни, годы идут, дороги расходятся, а истории пишутся в других местах. Так и получилось.

Они пытались избавиться от меня, но не смогли 😂 Невозможно представить, насколько упорным и стойким я могу быть.

Прошло много лет, прежде чем футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благосклонны к тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться.

Но я не могу попрощаться, не поблагодарив всех тех, кто остается в тени, но делает нашу жизнь идеальной: СПАСИБО ВАМ!

Также хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность вернуться и снова надеть эту великолепную форму. Вы не представляете, как я счастлив… Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и постоянному счастью.

Я надеюсь, что те, кто остается, изменят историю этого прекрасного клуба. Я желаю этого от всего сердца.

23 трофея, 2 требла, 1 «шестерка» и великолепная история написана! Это конец одной прекрасной эпохи и начало другой.

Пусть мир помнит: ЛЕВ ДАЖЕ В 39 ЛЕТ ОСТАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ, СУМАСШЕДШИМ ЛЬВОМ

VISCA AL BARCA!», – написал футболист.

В прошедшем сезоне Ла Лиги 39-летний футболист провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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