«Зенит» расторгнет контракт с Крицюком из-за состояния здоровья вратаря

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«Зенит» расторгнет контракт с вратарем Станиславом Крицюком по взаимному согласию сторон.

– К сожалению, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему не только играть, но и тренироваться в общей группе.

Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон. Чтобы он мог сосредоточиться на здоровье.

– Будете искать нового вратаря?

– У нас есть как минимум три вратаря в обойме, а также еще Рыбиков и Васютин. Поэтому у нас есть из кого выбирать.

– Что с Ловреном?

– Ловрен приедет через неделю, чтобы приступить тоже к тренировкам с командой, – сказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов.

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