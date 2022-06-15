Депутат Свищев: «Строительство 22 спортивных объектов в регионах не завершено, деньги потрачены»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал об итогах итоги прошедшего заседания комитета.
«На заседании поднимались вопросы строительства спортивных объектов. На данный момент строительство 22 спортивных объектов не завершено.
Мы заслушали результаты проверки Счетной палаты, и нас поразило, что эти площадки не завершены в срок. Некоторые из них не могут сдать уже много лет.
Естественно, на это есть разные причины, но сейчас мы будем разбираться, почему так происходит, когда Министерство спорта и президент поставили задачу строить объекты, чтобы максимальное количество жителей страны могло заниматься спортом и получать качественную современную спортивную услугу.
Мы заслушали доклад, выступили три региона, поняли, что ситуация непростая, будем следить и разбираться. У каждого свои доводы и объяснения, но суть не меняется – объекты не сданы, деньги потрачены.
Будем спрашивать и заставлять людей найти желание и средства, чтобы реализовать очень важные и нужные на сегодняшний день проекты», – сказал Свищев.