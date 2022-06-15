Депутат Свищев: «Строительство 22 спортивных объектов в регионах не завершено, деньги потрачены»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал об итогах итоги прошедшего заседания комитета.

«На заседании поднимались вопросы строительства спортивных объектов. На данный момент строительство 22 спортивных объектов не завершено.

Мы заслушали результаты проверки Счетной палаты, и нас поразило, что эти площадки не завершены в срок. Некоторые из них не могут сдать уже много лет.

Естественно, на это есть разные причины, но сейчас мы будем разбираться, почему так происходит, когда Министерство спорта и президент поставили задачу строить объекты, чтобы максимальное количество жителей страны могло заниматься спортом и получать качественную современную спортивную услугу.

Мы заслушали доклад, выступили три региона, поняли, что ситуация непростая, будем следить и разбираться. У каждого свои доводы и объяснения, но суть не меняется – объекты не сданы, деньги потрачены.

Будем спрашивать и заставлять людей найти желание и средства, чтобы реализовать очень важные и нужные на сегодняшний день проекты», – сказал Свищев.