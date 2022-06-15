«Спартак» пошутил о Суперкубке, представив участников в виде синих миньонов, со скукой пинающих мяч

вновь пошутил о предстоящем матче за Суперкубок России.

В телеграме красно-белых появилось видео с двумя синими миньонами, со скукой пинающими мяч.

«😴 Суперкубок России / 9 июля 😉 Узнали? Согласны?» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

9 июля в матче на «Газпром-Арене» должны встретиться «Зенит» и «Спартак». Московский клуб недоволен решением о том, что матч состоится в Санкт-Петербурге, и намекал на то, что может бойкотировать матч.

Президент РФС Александр Дюков говорил, что в случае отказа «Спартака» от участия в игре для «Зенита» будет найден новый соперник.

Зарема о Суперкубке: «Суперфинал «Зенит» – «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи» – единственно верное решение»