«Спартак» пошутил о Суперкубке, представив участников в виде синих миньонов, со скукой пинающих мяч

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) соцсети Сочи Футбол

«Спартак» вновь пошутил о предстоящем матче за Суперкубок России.

В телеграме красно-белых появилось видео с двумя синими миньонами, со скукой пинающими мяч.

«😴 Суперкубок России / 9 июля 😉 Узнали? Согласны?» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

9 июля в матче на «Газпром-Арене» должны встретиться «Зенит» и «Спартак». Московский клуб недоволен решением о том, что матч состоится в Санкт-Петербурге, и намекал на то, что может бойкотировать матч.

Президент РФС Александр Дюков говорил, что в случае отказа «Спартака» от участия в игре для «Зенита» будет найден новый соперник.

Зарема о Суперкубке: «Суперфинал «Зенит» – «Динамо» Санкт-Петербург, оно же «Сочи» – единственно верное решение»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные