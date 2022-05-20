2-летний бан для Воронкова за расизм, клубы РПЛ против вылета, Fan ID на 6 стадионах, Бакаев и «Зенит», Дзагоев уходит из ЦСКА, ЧМ-2022 без российских судей и другие новости утра

1. Андрея Воронкова рекомендовано дисквалифицировать на срок до двух лет – так тренера женского волейбольного «Локомотива» хотят наказать за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?» в адрес кубинской спортсменки. Извиняться и «Локомотив», и сам Воронков отказываются. Дмитрий Губерниев не стеснялся в выражениях, а Александр Тихонов считает, что отстранять нужно всю команду.

2. Большинство клубов РПЛ поддерживают мораторий на вылет в этом сезоне, полагая, что спортивный принцип был нарушен. А Fan ID введут со старта следующего сезона РПЛ на шести стадионах. Совпадение или нет, но «Лига Ставок» намерена аннулировать спонсорский контракт с Премьер-лигой.

3. По данным «РБ Спорт», Зелимхан Бакаев летом перейдет из «Спартака» в «Зенит». Сам игрок не подтвердил трансфер, но и опровергать ничего не стал, хотя Герман Ткаченко говорит, что каких-либо договоренностей с петербургским клубом нет.

4. Алан Дзагоев покинет ЦСКА по завершении сезона, ему готовят церемонию прощания. Легенды «Краснодара» Газинский и Мартынович тоже уходят. «Зенит» решил не продлевать контракт с Оздоевым. «Крылья» не будут выкупать Игнатьева у «Рубина».

5. Российских судей не будет на ЧМ-2022. Матчи турнира впервые обслужат женщины-арбитры – не все поддерживают такое решение.

6. Кубок Стэнли. «Тампа» вырвала победу у «Флориды» (2:1, 2-0 в серии) за счет шайбы, заброшенной за 4 секунды до завершения третьего периода. Кучеров сделал в этом моменте классную голевую передачу из-за ворот, Василевский отразил 35 бросков и стал 2-й звездой матча, Бобровский был назван 3-й звездой, несмотря на поражение.

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Колорадо» (4:1, 1-1). Бучневич сделал 2 голевые передачи.

7. Ирина Винер и Алишер Усманов решили развестись после 30 лет брака.

8. Джокович и Надаль попали в верхнюю четверть сетки «Ролан Гаррос», Медведев и Рублев – в нижнюю.

9. НБА. 24+9+12 от Смарта помогли «Бостону» сравнять счет в серии с «Майами» (1-1).

10. «Анадолу Эфес» и «Реал» сыграют в финале баскетбольной Евролиги.

11. Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России.

12. МОК перераспределил медали Сочи-2014 после аннулирования результатов Ольги Зайцевой. Россия потеряла серебро в эстафете.

13. Килиан Мбаппе объявит о своем решении в воскресенье – «Реал» или «ПСЖ»?

14. «Эвертон» остался в АПЛ после камбэка с «Кристал Пэлас» – фанаты вывалили на поле, празднуя спасение клуба.

Цитаты дня

Непомнящий о работе в Хиросиме: «Говорю: «Вы же должны американцев ненавидеть!» А мне говорят: «Нет, они подняли нашу страну!» Удивительно»

Иван Ломаев: «У молодежи нет воспитания, испанский стыд от поведения 18-летних парней. Даже образование в школах стало хуже»

Ирина Роднина: «Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Надо дождаться расследования, а уже потом давать звания»

Карякин о дисквалификации Куляка: «Я полностью поддерживаю Ивана за его позицию. Мировые чиновники от спорта просто сошли с ума»

Вячеслав Фетисов: «Безальтернативность Третьяка – преступление, бюджет ФХР – запредельный. Президент России построил 400 катков, а результаты – ужасающие»