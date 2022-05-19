Бакаев перейдет в «Зенит» из «Спартака» бесплатно летом («РБ Спорт»)

перейдет из «Спартака» в .

По данным «РБ Спорт», полузащитник, контракт которого с московским клубом действует до лета, перейдет в «Зенит» бесплатно. О новом контракте со «Спартаком» хавбеку не удалось.

Утверждается, что контракт Зелимхана с петербуржцами уже согласован.

Бакаев – воспитанник «Спартака». В основе красно-белых он дебютировал в 2014 году.

В этом сезоне 25-летний вингер провел 35 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.

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