Тихонов об отказе «Локомотива» извиниться перед Монталво: «Я бы исключил этот клуб из чемпионата России на два года. Болваны безграмотные»

Александр Тихонов прокомментировал отказ калининградского волейбольного клуба извиниться перед кубинской волейболисткой за скандальные высказывания тренера .

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола ( ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Комиссия заявила, что Воронков и «Локомотив» принципиально отказались извиниться перед Монталво.

«Я бы исключил этот клуб из федерации и из чемпионата России на два года. Я все могу представить, но чтобы тренер и клуб отказались извиниться...

Тренер – это педагог. Ладно тренер, он мог подумать, что является пупом земли. Но ведь и клуб не извинился. Девочка-кубинка уехала из страны. Эта команда – безграмотные болваны. Предлагаю спонсорам клуба наказать их и отказаться давать деньги.

Почему волейболистки «Локомотива» молчат? Надо быть смелее, иначе за оскорблениями последует рукоприкладство. Великий Николай Карполь, бывало, кричал на подопечных на тренировках, но не помню, чтобы на него кто-то обиделся», – сказал Тихонов.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет