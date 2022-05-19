Тренер Воронков и волейбольный клуб «Локомотив» отказались извиняться перед Айламой Монталво

Тренер калининградского волейбольного клуба и сам клуб отказались приносить извинения кубинской волейболистке .

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Конкретный срок и условия дисквалификации будут обсуждаться на ближайшем заседании исполкома ВФВ.

«Несмотря на очевидность ситуации, ВК «Локомотив» и персонально Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК «Уралочка-НТМК» и лично перед игроком Айламой Монталво.

Со стороны клуба в адрес было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера», – говорится в заявлении дисциплинарной комиссии.

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