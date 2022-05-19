Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» – «Анадолу Эфес», «Барселона» встретится с «Реалом»

Сегодня в Белграде на «Штарк Арене» стартует «Финал четырех» Евролиги-21/22.
В первом полуфинальном матче греческий «Олимпиакос» сыграет с действующим чемпионом турецким «Анадолу Эфесом».
Затем путевку в финал главного европейского клубного турнира оспорят испанские гранды «Барселона» и «Реал».
«Финал четырех»
Белград, Сербия
1/2 финала
- Дата проведения
- 19 мая, 19.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 22.00, «Штарк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Road to Belgrade. Главный праздник европейского баскетбола – «Финал Четырех» Евролиги уже 19 мая. Превью к торжеству