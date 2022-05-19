Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» – «Анадолу Эфес», «Барселона» встретится с «Реалом»

Сегодня в Белграде на «Штарк Арене» стартует «Финал четырех» Евролиги-21/22.

В первом полуфинальном матче греческий сыграет с действующим чемпионом турецким .

Затем путевку в финал главного европейского клубного турнира оспорят испанские гранды и .

«Финал четырех»

Белград, Сербия

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Road to Belgrade. Главный праздник европейского баскетбола – «Финал Четырех» Евролиги уже 19 мая. Превью к торжеству