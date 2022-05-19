Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» – «Анадолу Эфес», «Барселона» встретится с «Реалом»

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Сегодня в Белграде на «Штарк Арене» стартует «Финал четырех» Евролиги-21/22.

В первом полуфинальном матче греческий «Олимпиакос» сыграет с действующим чемпионом турецким «Анадолу Эфесом».

Затем путевку в финал главного европейского клубного турнира оспорят испанские гранды «Барселона» и «Реал».

Евролига

«Финал четырех»

Белград, Сербия

1/2 финала

Олимпиакос Греция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
19 мая, 19.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Реал Испания
Дата проведения
19 мая, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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