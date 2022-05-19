Губерниев о Воронкове: «То, что он принципиально отказался извиняться, показывает, что он скотина и мерзавец. Других слов нет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на отказ тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова извиняться перед кубинской волейболисткой «Уралочки» Айламой Монталво.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Комиссия заявила, что Воронков и «Локомотив» принципиально отказались извиниться перед Монталво.

«То, что он принципиально отказался извиняться, показывает, что он скотина и мерзавец. У меня других слов нет.

Мне очень стыдно за «Локомотив». У меня чувство стыда и неловкости за то, что такие люди в принципе есть в многонациональной стране под названием Россия. Какое-то сборище упырей», – сказал Губерниев.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет