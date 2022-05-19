Непомнящий о работе в Хиросиме: «Говорю: «Вы же должны американцев ненавидеть!» А мне говорят: «Нет, они подняли нашу страну!» Удивительно»

рассказал об отношении жителей Хиросимы к американцам.

Российский тренер работал в японском клубе «Санфречче Хиросима» в 2001 году.

– Было не по себе, когда приехали в Хиросиму?

– Да, было не по себе. Самое интересное, что я говорю: «Вы же должны американцев ненавидеть! Посмотрите, они сделали несчастными ваших детей!» А мне говорят: «Нет, американцы подняли нашу страну, мы за это должны быть им благодарны!»

И действительно, там появилось экономическое развитие. Американцы по плану Маршалла осуществляли серьезные финансовые вливания, и страна стала подниматься. Ведь до войны Япония была милитаризированной страной среднего уровня. После войны с помощью американцев страна стала передовой в мире.

Они говорят: «Как же мы можем к ним относиться, если мы теперь одна из лучших стран?» Они с пониманием почему-то относятся, для меня это удивительно, – сказал бывший тренер «Томи» и советник президента ЦСКА в интервью .ru.

В 1945 году американские бомбардировщики сбросил на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. В течение 2-4 месяцев после бомбардировок погибло от 90 000 до 146 000 человек в Хиросиме и от 39 000 до 80 000 в Нагасаки.

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