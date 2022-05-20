Вячеслав Фетисов: «Безальтернативность Третьяка – преступление, бюджет ФХР – запредельный. Президент России построил 400 катков, а результаты – ужасающие»

раскритиковал переизбрание на пост президента ФХР.

19 мая 70-летний Третьяк был единогласно переизбран на пост президента на четыре года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Я считаю, что когда в нашем хоккее люди избираются безальтернативно – это безобразие. Пора вливать в российский хоккей новую кровь.

Мы находимся в стагнации. Считаю, принимать решения в пользу будущего в непростые времена – это самое правильное.

Для меня странно, что мы в очередной раз выбираем некое сегодняшнее или вчерашнее в пользу будущего. Это говорит не только о том, что мы не думаем о ситуации, в которой находимся…

Хоккей стал дорогим для людей, которые не имеют средств, чтобы платить. Уровень подготовки – ниже плинтуса. А результаты за последние годы – ужасающие для страны, которая сегодня имеет колоссальный потенциал.

Президент России многое вложил в хоккей, построив больше четырехсот катков, была создана и молодежная лига… Сейчас – полный регресс. Должна была, по крайней мере, произойти какая-то борьба программ, команд и методик.

Это напоминает мне беспредельную историю, когда кто-то получает карт-бланш без конкуренции.

Наблюдая за тем, что происходит последние 15 лет, переизбрание Третьяка главой ФХР – не очень хорошая новость для российского хоккея.

Третьяк уже с 2006 года сидит на этой должности. Бюджет федерации – запредельный! Самый большой по сравнению с остальными, зато результата нет!

Недавно на биатлонную программу приходил: бюджет всей Федерации равен заработной плате одного среднего футболиста. И да, люди показывают результаты, стремятся к чему-то. Очень неприятно об этом говорить.

Безальтернативность Третьяка – преступление! У нас есть , есть ребята, которые любят свою страну и хоккей. Жамнов, Каменский – это все люди с опытом», – заявил двукратный олимпийский чемпион.