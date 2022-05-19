Ткаченко о Бакаеве: «Договоренности с «Зенитом» нет. «Спартак» не ведет переговоров по контракту, изучаем рынок»

Зелимхан Бакаев еще не достиг договоренности о переходе в «Зенит».
Об этом сообщил представитель игрока Герман Ткаченко. Ранее появилась информация о том, что полузащитник бесплатно перейдет из «Спартака» в петербургский клуб.
«Спартак» сейчас не ведет переговоров по новому контракту Бакаева. Связано это не с оценкой уровня игрока, как раз с этим все нормально. Неясность есть по формату следующего сезона и бюджету клуба, как мне кажется.
Понятно, что у Зелимхана заканчивается контракт, и мы делаем свою работу – изучаем рынок. Есть ли договоренность с «Зенитом»? Нет, такой договоренности нет», – сказал Ткаченко.
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