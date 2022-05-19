Бывший судья не поддерживает назначение женщин-арбитров на ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что впервые в истории чемпионатов мира по футболу среди мужских команд на матчах турнира будут работать женщины. Представители России не попали в список арбитров, которые будут работать на турнире.

– Российские судьи не будут работать на . Хотя, если бы не политическая ситуация, Сергей Карасев имел бы неплохие шансы там оказаться.

– Конечно, это для любого спортсмена обидно. У нас даже параолимпийцы пострадали. Ну это спортивная жизнь.

Конечно, очень обидно. Но не думаю, что это большая проблема. В какой-то степени это отбросит наше судейство, но у судей будет дополнительный стимул – вернуться. В любом случае у них остаются льготы, возможность пересдавать тесты. Нам это не было доступно.

Ну да, меньше проедут по Европе, но, может, это и к лучшему. Чтобы не смотреть, что там сейчас происходит. Вся это антироссийская история. Я через это проходил, видел своими глазами. Надеюсь, через какое-то время все это закончится.

– Впервые в истории арбитры-женщины будут работать на мужских матчах ЧМ. Что думаете?

– К этому всегда относился крайней осторожно. Есть единицы [девушек-судей], которые, возможно, могут судить мужские матчи. Но их должно быть крайней ограниченное количество, и должен быть серьезный отбор.

Женщина – она и в Африке женщина. Все-таки они должны в большей степени варить суп, чем участвовать в мужских делах. Ну, это моя точка зрения.

– Какие сложности могут быть у женщин-арбитров? Физика, психология.

– Насчет физики нет опасений, сейчас все одинаково готовы в этом плане. А вот что касается психологии, это совершено очевидно. У них другое мышление, восприятие. Решения в футболе принимаются в течение секунды, и они [у судей-девушек] отличаются от того, как принимают решения мужчины. Говорю это, как в том числе и бакалавр психологических наук.

Понятно, что к женщинам более лояльное отношение. Как бы хорошо я ни относился к Насте Пустовойтовой (российский арбитр ФИФА. – прим. Sports.ru), тем более в свое время приложил руку, чтобы она была в ФИФА и везде.

Но, мне кажется, ей не нужно заниматься мужским футболом. Но, наверное, у кого-то другое мнение. Знаю, французы совершенно иначе думают. Но я эту инициативу не поддерживаю. Надеюсь, Настя на меня не обидится, – сказал Захаров.

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