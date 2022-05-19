«Лига Ставок» хочет аннулировать спонсорский контракт с РПЛ. Лига должна была получить 13-15 млрд рублей за 4 года

Спонсор РПЛ намерен аннулировать контракт с лигой.

Букмекерская компания «Лига Ставок» известила РПЛ о намерении отменить контракт на следующие четыре года, сообщает РБК со ссылкой на источник в РПЛ. Информацию официально подтвердили в «Лиге Ставок».

«Руководство РПЛ получило в эти дни сообщение от «Лиги Ставок», что букмекер не может исполнить контракт на следующие четыре года. Переговоры сторон продолжаются», – заявил источник в Премьер-лиге.

«Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют на экономику спорта в том числе.

В первую очередь это отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках на сезон-2022/23, отъезд иностранных тренеров и игроков. Как следствие – уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ.

Сегодня мы наблюдаем уменьшение спроса на букмекерские услуги, снижение общей платежеспособности аудитории, падение интереса к спортивным трансляциям. Иностранные поставщики отказываются от предоставления специализированных данных из-за санкций и сложной логистики.

Мы воспользовались своим приоритетным правом по сохранению партнерства в ситуации стабильной экономики и позитивных финансовых прогнозов. Однако сейчас, в условиях санкций и неопределенности, оценить экономическую целесообразность на четыре года не представляется возможным.

Стоимость контракта, в шесть раз превышающая бюджет прошлых сезонов, в контексте сегодняшних событий выглядит переоцененной.

Мы, разумеется, готовы к компромиссам и вариантам сотрудничества на иных, отдельно обсуждаемых условиях, позволяющих соблюсти баланс интересов обеих сторон.

Таким образом, мы хотели бы предоставить РПЛ возможность поиска генерального партнера в более комфортном режиме.

Мы видим еще один вариант справедливого решения: предоставление прав на статус генерального партнера РПЛ той букмекерской компании, которая в ходе проведения тендера «Газпром-Медиа» сделала второе по значимости ценовое предложение», – сообщили в букмекерской компании.

РПЛ и «Лига Ставок» договорились о спонсорском контракте в феврале этого года. Это произошло по итогам тендера, который проводился в несколько раундов. Стартовая цена для второго раунда тендера составляла более 13 миллиардов рублей. Источники в РПЛ сообщали, что сумма превысит 15 миллиардов рублей.

Это крупнейший букмекерский контракт в России среди всех видов спорта. По действующему контракту, который заканчивается летом, РПЛ получает от «Лиги Ставок» около 600 млн рублей в год – 2,4 миллиарда за 4 года.

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