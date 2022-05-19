Российских судей не будет на ЧМ-2022. Матчи турнира впервые обслужат женщины-арбитры

ФИФА выбрала арбитров, которые будут работать на ЧМ-2022 в Катаре.
В списке из 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитров ВАР нет представителей России.
Впервые в истории чемпионатов мира по футболу среди мужских команд на матчах турнира будут работать женщины. Француженка Стефани Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными арбитрами, Неуза Бэк (Бразилия), Карен Диас Медина (Мексика) и Кэтрин Несбитт (США) – ассистентами.
«Назначение женщин-арбитров на чемпионат мира завершает длительный процесс, который начался несколько лет назад с юниорских и взрослых турниров ФИФА среди мужчин. Таким образом, мы подчеркиваем, что для нас важно качество, а не пол.
Хотелось бы надеяться, что в будущем отбор женских арбитров на важные мужские соревнования будет восприниматься как нормальная практика, а не как сенсация. Они заслуживают присутствия на чемпионате мира, потому что постоянно выступают на действительно высоком уровне, и это важный фактор для нас», — сказал глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.
На матча ЧМ-2022 будет работать по два арбитра из Англии (Энтони Тэйлор и Майкл Оливер), Бразилии (Рафаэл Клаус и Уилтон Сампайо) и Аргентины (Факундо Тельо и Фернандо Рапаллини). Испания представлена Матеу Лаосом, Италия – Даниэле Орсато, а Германия – Даниэлем Зибертом.
С полным списком приглашенных на ЧМ-2022 арбитров можно ознакомиться здесь.
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