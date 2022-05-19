Бакаев о «Зените»: «Договорились не принимать решений до конца сезона. После финала Кубка обсудим»

отреагировал на информацию о скором переходе в .

– Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение.

– Есть ли предложение от «Зенита»?

– Герман [Ткаченко] со мной это не обсуждал, – сказал вингер «Спартака».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев бесплатно перейдет в «Зенит» летом. Его агент заявил, что договоренностей с сине-бело-голубыми у игрока нет.

В этом сезоне 25-летний хавбек провел 35 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.

Фильм «Мы – «Спартак»!» к столетию клуба. Смотрите бесплатно по промокоду KIONSPARTAK