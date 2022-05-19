Бакаев о «Зените»: «Договорились не принимать решений до конца сезона. После финала Кубка обсудим»

Зелимхан Бакаев отреагировал на информацию о скором переходе в «Зенит».
– Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьей и агентом обсудим и примем решение.
– Есть ли предложение от «Зенита»?
– Герман [Ткаченко] со мной это не обсуждал, – сказал вингер «Спартака».
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Бакаев бесплатно перейдет в «Зенит» летом. Его агент Герман Ткаченко заявил, что договоренностей с сине-бело-голубыми у игрока нет.
В этом сезоне 25-летний хавбек провел 35 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 6 передач. Его статистика доступна здесь.
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