МОК перераспределил медали Сочи-2014 после аннулирования результатов Ольги Зайцевой. Россия потеряла серебро в эстафете

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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о перераспределении наград и занятых мест на соревнованиях по биатлону в Сочи-2014 с учетом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой.

Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации спортсменов и соответствующей корректировки результатов участвующими международными федерациями», – говорится в сообщении МОК.

На Играх-2014 сборная России в составе Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной завоевала серебро в женской эстафете. Золото выиграла сборная Украины.

После аннулирования результатов Зайцевой серебро переходит к сборной Норвегии, бронза – к команде Чехии. 

Также четвертое место россиян в смешанной эстафете, где Зайцева бежала первый этап, переходит к команде Словакии. Сборная Франции становится пятой, Украины – шестой. 

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