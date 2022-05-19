МОК перераспределил медали Сочи-2014 после аннулирования результатов Ольги Зайцевой. Россия потеряла серебро в эстафете

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о перераспределении наград и занятых мест на соревнованиях по биатлону в Сочи-2014 с учетом аннулирования результатов россиянки Ольги Зайцевой.
Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.
«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации спортсменов и соответствующей корректировки результатов участвующими международными федерациями», – говорится в сообщении МОК.
На Играх-2014 сборная России в составе Зайцевой, Яны Романовой, Екатерины Шумиловой и Ольги Вилухиной завоевала серебро в женской эстафете. Золото выиграла сборная Украины.
После аннулирования результатов Зайцевой серебро переходит к сборной Норвегии, бронза – к команде Чехии.
Также четвертое место россиян в смешанной эстафете, где Зайцева бежала первый этап, переходит к команде Словакии. Сборная Франции становится пятой, Украины – шестой.
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