МОК перераспределил медали Сочи-2014 после аннулирования результатов Ольги Зайцевой. Россия потеряла серебро в эстафете

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о перераспределении наград и занятых мест на соревнованиях по биатлону в с учетом аннулирования результатов россиянки .

Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.

«Решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного совета МОК после дисквалификации спортсменов и соответствующей корректировки результатов участвующими международными федерациями», – говорится в сообщении .

На Играх-2014 сборная России в составе Зайцевой, , Екатерины Шумиловой и завоевала серебро в женской эстафете. Золото выиграла сборная Украины.

После аннулирования результатов Зайцевой серебро переходит к сборной Норвегии, бронза – к команде Чехии.

Также четвертое место россиян в смешанной эстафете, где Зайцева бежала первый этап, переходит к команде Словакии. Сборная Франции становится пятой, Украины – шестой.

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