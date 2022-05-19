«Эвертон» остается в АПЛ после камбэка с «Пэлас» (3:2). На поле выбежала толпа фанатов, празднуя победный гол

«Эвертон» обезопасил свое пребывание в высшей лиге Англии.
Команда Фрэнка Лэмпарда добилась волевой победы над «Кристал Пэлас» (3:2 после 0:2) в 37-м туре АПЛ и идет на 16-м месте. Теперь на ее счету 39 очков, в то время как у занимающего 17-ю строчку «Лидса» 35 баллов.
После того как форвард «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин забил на 85-й минуте гол, ставший в итоге победным, на поле «Гудисон Парк» хлынула толпа болельщиков.
Фанаты выбежали на поле и после финального свистка.
Изображение: кадр из трансляции матча
- Дата проведения
- 19 мая, 21.45, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 0:1 – 21 Матета, 0:2 – 36 Айю, 1:2 – 54 Кин, 2:2 – 75 Ришарлисон, 3:2 – 85 Кэлверт-Льюин.
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Алли, 46), Дукуре, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Кенни, 90), Гордон (Грэй, 61).
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Кристал Пэлас –
Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Хьюз (Миливоевич, 57), Эзе, Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).
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