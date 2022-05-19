«Эвертон» остается в АПЛ после камбэка с «Пэлас» (3:2). На поле выбежала толпа фанатов, празднуя победный гол

«Эвертон» обезопасил свое пребывание в высшей лиге Англии.

Команда Фрэнка Лэмпарда добилась волевой победы над (3:2 после 0:2) в 37-м туре и идет на 16-м месте. Теперь на ее счету 39 очков, в то время как у занимающего 17-ю строчку 35 баллов.

После того как форвард Доминик Кэлверт-Льюин забил на 85-й минуте гол, ставший в итоге победным, на поле хлынула толпа болельщиков.

Фанаты выбежали на поле и после финального свистка.

Изображение: кадр из трансляции матча

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