Ирина Роднина: «Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Надо дождаться расследования, а уже потом давать звания»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что Камилу Валиеву еще рано называть победителем Игр-2022 в Пекине.

В феврале Валиева заняла четвертое место в индивидуальном олимпийском турнире, но взяла золото в командном. При этом церемония награждения так и не состоялась из-за положительной допинг-пробы, которую фигуристка сдала в конце прошлого года.

«Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания», – сказала Роднина.

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