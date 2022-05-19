«Зенит» не продлит контракт с Оздоевым, он уйдет бесплатно летом. Кравцова вернут из аренды в «Нижнем»

не продлит контракт с полузащитником .

Как пишет «РБ Спорт», сине-бело-голубые не станут продлевать контракт с 29-летним полузащитником. Этим летом Оздоев станет свободным агентом.

На позицию Оздоева клуб вернет 19-летнего , который в этом сезоне выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды.

Оздоев присоединился к «Зениту» в 2018 году и выиграл с командой 7 трофеев. В этом сезоне центральный полузащитник провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 передачу.

Кравцов в этом сезоне отыграл 10 матчей за в , забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его статистика доступна здесь.

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