«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Мартыновича и Городова по окончании сезона

«Краснодар» по окончании сезона покинут три футболиста.

Южане сообщили, что для полузащитника Юрия Газинского, защитника и вратаря матч 30-го тура против «Ахмата» станет последним в составе .

Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года и провел 281 матч в составе команды. Мартынович присоединился к клубу в 2010 году и отыграл 268 матчей. Городов выступал за «быков» с 2011 по 2013 год и вернулся в клуб в 2020 году. На его счету 34 матча в составе команды.

Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 21 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.

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