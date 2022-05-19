«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Мартыновича и Городова по окончании сезона

«Краснодар» по окончании сезона покинут три футболиста.
Южане сообщили, что для полузащитника Юрия Газинского, защитника Александра Мартыновича и вратаря Евгения Городова матч 30-го тура РПЛ против «Ахмата» станет последним в составе «Краснодара».
Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года и провел 281 матч в составе команды. Мартынович присоединился к клубу в 2010 году и отыграл 268 матчей. Городов выступал за «быков» с 2011 по 2013 год и вернулся в клуб в 2020 году. На его счету 34 матча в составе команды.
Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 21 мая и начнется в 17:00 по московскому времени.
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