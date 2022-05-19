Ролан Гаррос. Джокович и Надаль попали в верхнюю четверть сетки, Медведев и Рублев – в нижнюю

В Париже прошла жеребьевка мужского .

Действующий чемпион (1) в первом круге сыграет с Йошихито Нишиокой. В эту же четверть попал 13-кратный чемпион (5) – он начнет турнир матчем с Джорданом Томпсоном, а в случае победы выйдет на сильнейшего во встрече чемпиона-2015 Стэна Вавринки и Корентена Муте.

В верхней четверти также оказался , который начнет турнир матчем с квалифаером.

Во второй четверти (3), (6) и Карен Хачанов (21) стартует встречами с квалифаерами. Двукратный финалист встретится с Уго Делльеном.

В третьей четверти (4) встретится с Лоренцо Музетти. Каспер Рууд (8) поборется с Жо-Вильфредом Тсонга, который проведет последний турнир в карьере.

(2) попал в нижнюю четверть и стартует матчем против Факундо Баниса. К нему в четверть попал (7), который сыграет с Сун-Ву Квоном.

Полностью сетка появится здесь.

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