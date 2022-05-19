Ролан Гаррос. Джокович и Надаль попали в верхнюю четверть сетки, Медведев и Рублев – в нижнюю

В Париже прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос».
Действующий чемпион Новак Джокович (1) в первом круге сыграет с Йошихито Нишиокой. В эту же четверть попал 13-кратный чемпион Рафаэль Надаль (5) – он начнет турнир матчем с Джорданом Томпсоном, а в случае победы выйдет на сильнейшего во встрече чемпиона-2015 Стэна Вавринки и Корентена Муте.
В верхней четверти также оказался Аслан Карацев, который начнет турнир матчем с квалифаером.
Во второй четверти Александр Зверев (3), Карлос Алькарас (6) и Карен Хачанов (21) стартует встречами с квалифаерами. Двукратный финалист Доминик Тим встретится с Уго Делльеном.
В третьей четверти Стефанос Циципас (4) встретится с Лоренцо Музетти. Каспер Рууд (8) поборется с Жо-Вильфредом Тсонга, который проведет последний турнир в карьере.
Даниил Медведев (2) попал в нижнюю четверть и стартует матчем против Факундо Баниса. К нему в четверть попал Андрей Рублев (7), который сыграет с Сун-Ву Квоном.
Полностью сетка появится здесь.
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