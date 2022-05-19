НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 2-й матч. «Майами» примет «Бостон»

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В четверг, 19 мая, состоится второй матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22 между «Майами» и «Бостоном» (1-0).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Второй матч

Майами – Бостон
Дата проведения
20 мая, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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