НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 2-й матч. «Майами» примет «Бостон»

В четверг, 19 мая, состоится второй матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22 между «Майами» и «Бостоном» (1-0).
НБА
Финал Восточной конференции
Второй матч
- Дата проведения
- 20 мая, 03.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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