НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 2-й матч. «Майами» примет «Бостон»

В четверг, 19 мая, состоится второй матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22 между «Майами» и «Бостоном» (1-0).

НБА

Финал Восточной конференции

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Джимми Батлер разобрал молодежь «Бостона» как школьников. Разница в классе между финалистами Востока сегодня слишком велика

«Бостон» против «Хит» – шахматная партия лучших тренеров плей-офф

Что нужно знать о финале Востока, если только сейчас включился в НБА