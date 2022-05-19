Большинство клубов РПЛ – за мораторий на вылет в этом сезоне. Они считают, что спортивный принцип нарушен

Большинство клубов выступают за мораторий на вылет в этом сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Позиция по мораторию у клубов не изменилась. Большинство – за мораторий. Они считают, что были допущены нарушения спортивного принципа. Там есть несколько вариантов, не могу их говорить.

То, за что проголосовала лига, говорило о том, что нужно предусмотреть такой вариант, чтобы клубы, которые больше всего пострадали от нарушения спортивного принципа, имели возможность либо сыграть стыки, либо не вылетать вообще. Это на усмотрении сформированной комиссии.

А там уже масса вариантов. Один из них – расширение до 18 клубов, другой – 15-я и 16-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й из ФНЛ.

Мы были одним из клубов, который проголосовал против моратория», – сказал Бабаев.

По нынешнему регламенту РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в напрямую, а клубы с 13-й и 14-й строчек играют стыковые матчи с теми, кто стал 3-м и 4-м в ФНЛ.

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