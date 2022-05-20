Кучеров во 2-м матче с «Флоридой»: пас из-за ворот на победный гол, 4 броска и «+1» за 22:00 – 3-е время в «Тампе»

отдал пас из-за ворот на победный гол во 2-м матче серии с «Флоридой».

Российский форвард ассистировал Россу Колтону за 4 секунды до конца третьего периода. «Лайтнинг» выиграли у «Пантерс» (2:1, 2-0 в серии).

В активе Кучерова стало 11 (3+8) очков в 9 матчах текущего плей-офф.

Сегодня Никита (22:00 – третье время среди игроков «молний» после Макдоны и Пола, 3:30 – в большинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, сделал 1 блок и допустил 2 потери.

Также получил малый штраф в конце второго периода.