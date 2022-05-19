Карякин о дисквалификации Куляка: «Я полностью поддерживаю Ивана за его позицию. Мировые чиновники от спорта просто сошли с ума»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о дисквалификации гимнаста Ивана Куляка.

Ранее во время этапа Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год.

«Я полностью поддерживаю Ивана Куляка за его позицию. Считаю, что он абсолютно прав. Вообще если посмотреть, что произошло. Буква Z – это что? Это официальный логотип России? Может быть, он просто смотрел фильм «Зорро» или любит бренд Zara. Почему нельзя выходить с буквой Z? В чем его нарушение закона? Мне это непонятно.

Мировые чиновники от спорта просто сошли с ума. Они отстраняют наших спортсменов по любому поводу. Что-то не то сказал, как-то не так посмотрел – тебя уже обвиняют. По себе могу сказать, что меня отстранили на полгода за поддержку России.

Чиновники не скрывают, что будут добиваться дальнейшего моего отстранения и не ограничиваться шестью месяцами», – сказал Карякин.

Российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на год

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