«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», забросив победную шайбу за 4 секунды до конца 3-го периода

«Тампа» забросила победную шайбу «Флориде» за 4 секунды до конца 3-го периода.
«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0).
Автором победной шайбы на 59:56 стал форвард «молний» Росс Колтон, признанный первой звездой матча.
Голевую передачу из-за ворот (с неудобной руки и находясь к ним спиной) сделал Никита Кучеров.
В истории «Тампы» был только один случай, когда победный гол в матче плей-офф забивался еще ближе к концу третьего периода.
В 2015 году Тайлер Джонсон забросил «Монреалю» в третьем матче серии второго раунда (2:1) на 59:58.