«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», забросив победную шайбу за 4 секунды до конца 3-го периода

забросила победную шайбу «Флориде» за 4 секунды до конца 3-го периода.

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0).

Автором победной шайбы на 59:56 стал форвард «молний» , признанный первой звездой матча.

Голевую передачу из-за ворот (с неудобной руки и находясь к ним спиной) сделал .

В истории «Тампы» был только один случай, когда победный гол в матче плей-офф забивался еще ближе к концу третьего периода.

В 2015 году Тайлер Джонсон забросил «Монреалю» в третьем матче серии второго раунда (2:1) на 59:58.