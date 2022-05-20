«Тампа» выиграла 2-й матч серии с «Флоридой», забросив победную шайбу за 4 секунды до конца 3-го периода

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Никита Кучеров Росс Колтон Хоккей

«Тампа» забросила победную шайбу «Флориде» за 4 секунды до конца 3-го периода.

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (2:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-0). 

Автором победной шайбы на 59:56 стал форвард «молний» Росс Колтон, признанный первой звездой матча.

Голевую передачу из-за ворот (с неудобной руки и находясь к ним спиной) сделал Никита Кучеров

В истории «Тампы» был только один случай, когда победный гол в матче плей-офф забивался еще ближе к концу третьего периода.

В 2015 году Тайлер Джонсон забросил «Монреалю» в третьем матче серии второго раунда (2:1) на 59:58. 

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