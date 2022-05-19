На 6 стадионах Fan ID введут со старта следующего сезона РПЛ. Это арены, принимавшие ЧМ-2018

На 6 стадионах Fan ID введут со старта следующего сезона РПЛ.
Об этом рассказал директор РФС по развитию Максим Митрофанов.
– Fan ID – проект, за который отвечают Минспорта и Минцифры. Соответственно, он движется. По крайней мере, мы, как участники рабочих групп, в полном объеме все, что от нас требуется, выполняем, организовываем взаимодействие между органами госвласти и клубами в части подготовки стадионов к этому процессу. Пока исходим из того, что на 6 стадионах с первых матчей [следующего сезона] он уже должен начать использоваться.
– А вы как участники рабочей группы пытались как-то отсрочить его?
– Мы занимали и продолжаем занимать конструктивную позицию, на наш взгляд, и подсказывать коллегам все о проблемных точках, которые возникают на пути, но, повторюсь, проект государственный, есть соответствующий нормативно-правовой акт, и наша задача – исполнять его.
– 6 стадионов – о каких аренах идет речь?
– Это прежде всего арены, на которых проводился чемпионат мира-2018.
– То есть Москва, Питер, Ростов...
– Нижний Новгород и так далее.
– А остальные?
– А там помесяный график: когда дадут денег, когда они должны подготовиться. «Открытие», как негосударственный стадион, на конец года перенесен, – сказал Митрофанов в беседе с «Чемпионатом».
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