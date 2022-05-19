Тренера Воронкова рекомендовано дисквалифицировать на срок до 2 лет за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

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Тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Андрея Воронкова рекомендовано дисквалифицировать на срок до двух лет. 

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» 

За «Уралочку» выступала кубинка Айлама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов. Произошедшее вызвало общественный резонанс. 

Сам тренер не комментировал свои высказывания публично. 

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова.

«Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до 2 лет.

В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ», – говорится в заявлении дисциплинарной комиссии.  

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