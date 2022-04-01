Открытый чемпионат России. Команды Резцовой, Мироновой, Сливко, Солы пробегут эстафету

2 апреля на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет женская эстафета.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ борются за награды чемпионата России, все участники независимо от гражданства – за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Тюмень

Женщины

Эстафета

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – , «Матч! Планета».

Старт-лист

1. ХМАО-ЮГРА ( , , Владислава Гаврилова, )

2. Тюменская область (Любовь Калинина, , , )

3. Свердловская область ( , Антонина Кирсанова, , )

4. ХМАО-ЮГРА-2 ( , , Татьяна Воронова, )

5. Красноярский край (Анна Григорьева, Екатерина Кулакова, Вероника Долгова, )

6. ЯНАО (Резеда Сибгатуллина, , , Екатерина Коженкова)

7. Санкт-Петербург (Екатерина Юрлова, Анна Старовойтова, Анна Тинякова, )

8. Московская область (Юлия Дроздова, , Алена Вивденко, )

9. ПФО (Илона Знакова, Карина Бахтина, Мария Дубровская, Екатерина Муралеева)

10. Сибирский и Дальневосточный округ (Софья Ленькова, Анастасия Гришина, Анастасия Батманова, )

11. Беларусь ( , , Юлия Ковалевская, Дарья Кудаева)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2022

Результаты чемпионата России по биатлону 2022