Гол Промеса «Локо» отменен из-за положения вне игры. На матче нет офсайдных линий ВАР из-за снега

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Квинси Промес видеоповторы Марк Мампасси Футбол

Гол «Спартака» «Локомотиву» в первом тайме матча 23-го тура РПЛ отменен.

На 40-й минуте хавбек Квинси Промес поразил ворота соперника, несмотря на попытку защитника Марка Мампасси выбить мяч с линии.

В результате просмотра видеоповтора было установлено, что в момент голевой передачи Промес находился вне игры, и главный судья Сергей Карасев принял решение не засчитывать гол.

Примечательно, что из-за снегопада технология определения офсайда в данном матче не используется вследствие невозможности откалибровать офсайдные линии.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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