Гол Промеса «Локо» отменен из-за положения вне игры. На матче нет офсайдных линий ВАР из-за снега

Гол в первом тайме матча 23-го тура отменен.

На 40-й минуте хавбек поразил ворота соперника, несмотря на попытку защитника Марка Мампасси выбить мяч с линии.

В результате просмотра видеоповтора было установлено, что в момент голевой передачи Промес находился вне игры, и главный судья принял решение не засчитывать гол.

Примечательно, что из-за снегопада технология определения офсайда в данном матче не используется вследствие невозможности откалибровать офсайдные линии.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»