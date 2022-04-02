Гол Промеса «Локо» отменен из-за положения вне игры. На матче нет офсайдных линий ВАР из-за снега

Гол «Спартака» «Локомотиву» в первом тайме матча 23-го тура РПЛ отменен.
На 40-й минуте хавбек Квинси Промес поразил ворота соперника, несмотря на попытку защитника Марка Мампасси выбить мяч с линии.
В результате просмотра видеоповтора было установлено, что в момент голевой передачи Промес находился вне игры, и главный судья Сергей Карасев принял решение не засчитывать гол.
Примечательно, что из-за снегопада технология определения офсайда в данном матче не используется вследствие невозможности откалибровать офсайдные линии.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»