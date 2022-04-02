Филимонов о ситуации на Украине: «Все, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили»

рассказал о периоде выступлений за киевское .

– Как вас встретили в Киеве? «Москалем» не называли?

– Да вы что, мы же практически один народ. У меня не было никаких проблем после перехода.

Все, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва.

Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали.

– То есть надобности учить украинский не было?

– Вообще никакой. В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба.

– Где жили?

– В Киеве мне оперативно выделили квартиру. Жил не в центре, но район был хороший – спокойный.

– Скучаете по городу?

– Город понравился. Но чтобы скучать по Киеву – такого нет.

– Украина – не чужая вам страна. Больно слышать о новостях оттуда?

– Больно было, когда все началось в 2014 году. Ты вспоминаешь, как гулял по Крещатику, а потом видишь этот обгоревший Крещатик, с кучей мусора, с непонятными движениями в 2013-м, начале 2014 года и становится больно.

То, что сделали с Киевом, было неприятно. А то, что сейчас происходит – это уже следствие того, что случилось тогда, – сказал бывший вратарь и сборной России.