Филимонов о ситуации на Украине: «Все, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили»

Александр Филимонов рассказал о периоде выступлений за киевское «Динамо».
– Как вас встретили в Киеве? «Москалем» не называли?
– Да вы что, мы же практически один народ. У меня не было никаких проблем после перехода.
Все, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили. Тогда я приехал почти в такой же город, как и Москва.
Со всеми общался на русском. Со мной тоже всегда говорили по-русски, никто даже не пытался на украинском заговорить. И на русскую речь в городе нормально реагировали.
– То есть надобности учить украинский не было?
– Вообще никакой. В то время все в «Динамо» говорили по-русски: начиная от президента и заканчивая любым человеком из персонала клуба.
– Где жили?
– В Киеве мне оперативно выделили квартиру. Жил не в центре, но район был хороший – спокойный.
– Скучаете по городу?
– Город понравился. Но чтобы скучать по Киеву – такого нет.
– Украина – не чужая вам страна. Больно слышать о новостях оттуда?
– Больно было, когда все началось в 2014 году. Ты вспоминаешь, как гулял по Крещатику, а потом видишь этот обгоревший Крещатик, с кучей мусора, с непонятными движениями в 2013-м, начале 2014 года и становится больно.
То, что сделали с Киевом, было неприятно. А то, что сейчас происходит – это уже следствие того, что случилось тогда, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.